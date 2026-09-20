中国8月政府支出降幅进一步扩大，显示在经济增长动能减弱之际，政府继续收缩财政支持。

彭博社基于中国财政部星期五（9月18日）公布的数据计算，8月广义预算支出同比下降6.7%，降幅高于7月的4.4%；广义财政收入则增长2.9%。

8月财政赤字因此收窄五分之一，今年前八个月的财政赤字达到5.5万亿元人民币（1.05万亿新元）。

报道分析，政府进一步减少支出，一定程度上解释了8月内需持续疲软的原因；当月消费增长趋缓，投资则持续走弱。未来几周决策层可能会密切关注经济状况，评估是否需要追加刺激措施，以实现4.5%至5%的年度经济增长目标。

官方迄今主要着眼于加快现有预算资金的使用。作为其中一项举措，中国国家开发银行、农业发展银行、进出口银行已开始投放新型政策性金融工具，总投资规模增加到8000亿元，主要用于2026年的基础设施项目。

高盛经济学家在一份报告中分析，尽管财政政策8月继续拖累中国经济增长，但近期迹象显示，9月财政政策对经济增长的支持力度有所增强，今年晚些时候出台追加宽松措施的可能性有所上升。