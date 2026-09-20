台湾政治立场亲蓝的《联合报》最新调查显示，不满意台湾总统赖清德处理两岸关系的受访者比率，从去年的63%降至今年的52%；满意者则从26%升至37%，但不满意比率仍高出15个百分点。

据联合新闻网报道，《联合报》自2010年起每年进行“两岸关系年度大调查”，追踪台湾民众对两岸关系的看法，今年完整的调查结果将在星期一（9月21日）公布。

调查显示，赖清德上任两年多来，不满意他处理两岸关系者的比率从63%降至52%，满意的从26%上升到37%，11%无意见。

赖清德刚上任时，满意和不满意他处理两岸关系的受访者分别占44%和43%

军事方面，认为两岸状态紧张的民众，自2017年的42%逐年增加，2022年64%为最高点，今年降至56%。认为关系和缓的27%、仅10%认为军事关系良好。

至于两岸官方关系部分，认为两岸官方互动密切为11%、觉得双方关系和缓的32%、认为两岸官方处于紧张或敌对状态的约50%，与去年相比变化不大。

调查也在不提示选项的情况下询问受访者，两岸关系的最大变数是什么。15%受访者认为是“台湾独立”，比率低于2024年的18%和去年的17%；认为“民进党执政”和“中国大陆持续军事威胁”的各占12%，并列第二。另有11%认为是“中国大陆不放弃统一”，8%认为是“两岸政府无法互信”。

此次调查于8月31日至9月6日晚间进行，访问了1075名20岁以上民众；在95%信心水准下，抽样误差在正负三点零个百分点以内。