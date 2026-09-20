香港首任特首董建华的公祭仪式星期天（9月20日）上午举行。中国官媒发文称，他逝世后，中共总书记习近平等政治局七常委、中国国家副主席韩正以及中共前总书记胡锦涛致哀。

董建华因病于9月8日21时57分在香港逝世，享年89岁。星期天上午9时，董建华的公祭仪式在香港殡仪馆举行。

中国官方通讯社新华社报道，董建华逝世后，习近平、李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希，以及韩正和胡锦涛等通过各种形式对董建华逝世表示沉痛哀悼并向其亲属表示深切慰问。

报道称，董建华病重期间，中共中央对他的病情非常关心，习近平等中央领导人指示中央政府驻港联络办表示慰问并转达问候，要求全力以赴进行救治。

受中共中央委托，中共政治局委员、全国政协副主席石泰峰，全国政协副主席梁振英，全国政协副主席兼秘书长王东峰，中共港澳办主任、国务院港澳办主任夏宝龙，香港特首李家超出席公祭仪式。

报道称，董建华的灵堂正上方悬挂“沉痛悼念董建华先生”的横幅，其灵柩覆盖中国国旗。公祭仪式由治丧委员会副主任委员梁振英主持。

治丧委员会主任委员石泰峰在公祭仪式上致悼词时，回顾董建华作为“一国两制”杰出贡献者、著名的爱国人士、杰出的社会活动家和中国共产党的亲密朋友的一生，以及他为国家、为香港、为社会作出的重要贡献。

报道称，中共中央驻港机构负责人，香港特区政府主要官员，香港特区全国人大代表、特区全国政协委员，以及香港社会各界代表也前往送别。中共中央有关部门，中国大陆有关省、自治区、直辖市，香港各界人士、机构和团体，以及董建华生前友好也发来唁电、唁函。