中共河南省委书记刘宁到少林寺管理处调研，要求提高宗教事务治理法治化水平。

综合《河南日报》和《北京日报》旗下“长安街知事”报道，刘宁星期六（9月19日）到登封市调研推进文旅融合发展、历史文物保护、宗教事务治理等工作。

刘宁到少林寺管理处，听取有关工作情况汇报，强调要坚持中国宗教中国化方向，提高宗教事务治理法治化水平，不断巩固发展民族团结、宗教和顺的良好局面。

今年5月29日，河南嵩山少林寺原住持释永信因涉嫌职务侵占、挪用资金和受贿，一审被判有期徒刑24年。

释永信是中国宗教界最具争议性的人物之一，他在1999年正式出任少林寺住持，极力推行少林文化“走出去”战略，成立少林实业发展公司，将少林寺打造成横跨文旅、影视、食品的“商业帝国”，因此被称为“少林CEO”。围绕释永信的争议与风波一直不断，除了被质疑将千年古刹商业化，是“入世”僧人外，早在10年前，释永信便遭弟子实名举报侵占寺院资产、违反戒律、私生活混乱。

去年12月14日，在释永信落马后，刘宁曾以“四不两直”方式，到嵩山少林景区调研检查文旅市场发展情况。据当时的报道，刘宁与少林寺住持印乐法师深入交流，要求宗教界人士坚持中国宗教中国化方向，带头守法遵规、严持戒律，不断提升宗教修为，处理好少林寺和少林文化的关系，厘清少林寺和嵩山景区、文旅开发的界限，回归宗教本真，维护好少林寺的声誉和形象。