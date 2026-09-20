台湾行政院长卓荣泰呼吁文化界团结起来，对内抵制删减、冻结文化预算的“文化杀手”，对外抵御小红书、抖音等平台带来的“文化入侵”。

综合台湾《联合报》《中国时报》报道，卓荣泰星期天（9月20日）出席文化会议并致辞约10分钟。他在演讲的前七分钟细数百大文化基地、文化币、大阪世博和“黑潮计划”等文化政策与成果，并表示希望政府在文化领域扮演的角色从“补助”转向“支持”。

卓荣泰随后将话题转向文化部预算遭大幅删减和冻结。他说，文化部的宣传费用、公共电视和影视局的经费，以及文策院的人才培训费用均遭删减，“这些都是对文化界极大极大的伤害”。

他强调：“文化界应该要团结起来，有能力对内抗拒这种文化的杀手。”

谈及“外来文化入侵”时，卓荣泰点名影视作品、语言文字，以及小红书和抖音等社交媒体，称这些文化正不断进入台湾，尤其影响青少年。

他说，如果没有办法保护台湾本土文化的主体性，外来文化的入侵会侵蚀到民主宪政的基本精神、也会侵蚀到本土文化好不容易建立起来起步、而且非常快速起飞的基础。

卓荣泰表示，文化会议的总结将提交行政院文化会报讨论。政府也将持续检讨如何应对内部的“文化杀手”和外来的“文化入侵”，“用政府的力量协助本土文化产业发展，用国家的力量保护本土的文化产业”。

除卓荣泰外，台湾总统赖清德和文化部长李远致辞时，也谈到文化预算遭删减的问题。

李远说，在赖清德和卓荣泰支持下，文化预算逐年增加，并以达到中央政府总预算的1％为目标。但文化部预算增加并成为重要议题后，近两年也面对不少政治攻防。今年文化预算仍遭大幅删减，公共媒体和文化创意产业等领域受到影响，宣传费用更连续两年遭删。

赖清德说，他三年前竞选总统时提出“文化永续、世界台湾”的政策蓝图，承诺持续增加文化预算，并推动跨部门及中央与地方合作的文化治理。对于文化部预算近两年遭立法院大幅删减或冻结，他感到“非常错愕”，但强调政府不会停止推动文化发展。