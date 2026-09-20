台湾在野的国民党副主席张荣恭访问日本，期间拜会多名日本国会议员。他称，国民党正为2028年重返执政作准备，希望日本各界更加理解国民党维护台海和平稳定的能力，并强调只要台湾无事，日本就不必担心自己有事。

综合中时新闻网、ETtoday新闻云、《联合报》报道，国民党星期天（9月20日）发布新闻稿称，张荣恭分别拜会绪方林太郎、铃木宗男、萩生田光一、中谷元、长妻昭等日本国会议员，并与多名学界及媒体界人士餐叙交流。

张荣恭说，此行有三项主要目的。首先，国民党在野十年，与日本交流较少，未来盼加强双方关系，让日本各界了解国民党有能力维护台海和平稳定，并已为2028年重返执政展开准备。

其次，民进党执政十年来，两岸官方沟通协商机制完全中断，中国大陆也曾针对“台独”发动六次围台军演，导致台海局势日益紧张。张荣恭说，国际社会希望两岸避免冲突，国民党作为负责任的在野党，有必要向包括日本在内的国际社会说明，国民党有经验也有方法实现两岸和平发展。

他并说，只要台湾无事，日本就不必担心自己有事。

张荣恭称，第三是向日本说明，国民党主席郑丽文去年11月上任后积极推动两岸交流，并介绍郑丽文今年4月访问大陆、会见中共总书记习近平的意义。

张荣恭也提到，世界各国包括日本在内与大陆打交道，都不可能回避一个中国。国民党主张九二共识，反对“台独”的立场，不仅符合“中华民国”宪法的一中架构，过去30多年来，证明这对台海和平稳定行之有效，反之则否。

张荣恭还说，今年迄今，大陆没有围台军演，可见国共两党高层对话及两岸民间交流，有助缓和两岸关系。

张荣恭也表示，日本人士表达对台海和平稳定的高度关切，并期盼未来持续与国民党交流。