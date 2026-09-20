一项报告显示，中国农村农户彩礼均值降至3.86万元（人民币，下同，约7371新元）。

据《光明日报》报道，中国农业科学院农业经济与发展研究所星期六（9月19日）在浙江杭州发布《中国农业农村微观数据观测报告2026》。

报告显示，调查中样本农户的彩礼均值从2019年的4.67万降到2023年的3.86万，人情支出占比从17.1%降到11.5%，村均文化组织从2012年的0.97个增长到2023年的1.18个，合唱团、书画协会、志愿服务队等新型组织不断兴起，乡村精神文明建设进入提质增效新阶段。

报告显示，样本农户每户每周肉类购买量由2012年的1.24公斤增至2023年的3.34公斤，水果购买量明显增加，农家餐桌日益丰盛。小汽车走进更多农家，百户拥有量由2012年的16.6辆增至46.5辆，洗衣机、冰箱、空调等家电更加普及。

报告显示，样本村卫生厕所普及率超过82.4%；生活污水由统一管网集中处理的村庄占比从21.3%提升至49.3%。2012~2023年，样本村村内道路硬化率从61.3%提升至88.4%，有路灯的村庄从不足一半增至超过九成，通公交或客运班车的村庄从61.7%提升至75.5%，自来水普及率从68.4%提高至93.4%，互联网接入户数比例从20.7%跃升至81.0%。2023年，快递进村比例达72.3%，样本村卫生室覆盖率从76.5%提升至90.2%。

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报告依托中国农业科学院农业农村微观数据观测系统，深度挖掘了2012~2023年的连续追踪观测数据。调研横跨全国20个省份、新疆生产建设兵团和一个计划单列市，对象包括578个行政村与1万2480户固定观察农户。