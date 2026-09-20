中国人工智能（AI）模型公司月之暗面推出金融行业解决方案，目前已有数十家中国机构采用。

月之暗面星期四（9月17日）在微信公众号宣布推出Kimi金融行业解决方案，整合旗下针对金融业的产品与能力，包括逾10个权威数据源、九项金融技能和五项合规安全措施，并提供面向机构的数据建模和报告生成能力。

这套方案覆盖持仓早报、财报点评、项目筛选、深度研究和投资组合复盘等任务，打通数据获取、专业分析和成果交付等环节。

月之暗面称，方案可将原本耗时数天的资料处理和报告初稿制作缩短至数小时，从而减轻交易员的工作负担。

在数据方面，方案接入Wind万得、东方财富、标普全球、财联社和财新数据等境内外数据源。这些数据通过模型上下文协议（MCP）直接接入研究流程，关键数字可回溯至原始出处，数据来源和统计口径也可查证。研究人员因此无须反复在行情终端、公司公告、宏观数据库和企业信息平台之间检索、下载和整理资料。

月之暗面称，目前已有中国工商银行、中信建投证券、易方达、红杉中国和真格基金等数十家机构采用这套方案。

《上海证券报》引述分析人士指出，金融业正成为检验大模型商业化能力的重要场景。一方面，投资研究、投资银行和资产管理等业务高度依赖资料，专业人员成本也较高，采用AI提高效率较容易产生明确回报；另一方面，随着大模型进入实际业务，厂商之间的竞争也从模型能力延伸至数据、系统、合规和服务等领域。

国际AI厂商也在争夺这一市场。OpenAI此前一周推出ChatGPT for Financial Services（金融服务），Anthropic随后发布Claude for Financial Advisors（理财顾问）。三家公司均尝试把模型能力与专业数据、分析工具和具体金融任务结合，显示金融业已成为龙头模型厂商近期集中布局的专业领域之一。