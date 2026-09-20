美国在台协会（AIT）处长谷立言说，台湾能否提供足够电力满足不断增长的需求，对台美经济关系至关重要，美国希望成为台湾在能源安全和能源韧性方面的“首选伙伴”。

综合台湾《联合报》《自由时报》报道，谷立言星期六（9月19日）与欧盟和英国驻台代表同台出席“国际视角下的台湾全社会防卫韧性”论坛。

谷立言指出，国际舆论经常争论台湾的液化天然气（LNG）储备可以支撑11天还是14天，但更应该思考的是，如果无法取得台湾提供的商品和贸易服务，全球经济还能维持全面运转多久。他说：“那个时间轴比任何关于台湾能源安全的时间轴都短得多，也严重得多。”

谷立言从三个层面说明美方对台湾能源安全的看法。第一个层面是确保台湾拥有充足的基载电力，支撑经济增长。随着AI数据中心和半导体生产等高耗能产业继续发展，台湾的电力供应能否跟上需求，对台美经济关系至关重要。

在具体做法上，美国企业GE Vernova和柏克德（Bechtel）已在发电、液化天然气储存和接收站等领域与台湾合作，美方也可提供燃料电池和电池储能等新技术。

谷立言也看好地热发电，称美国企业在这方面经验丰富，地热也是适合台湾发展的再生能源。他同时提到核能，称无论是重启现有机组，还是发展未来的核能技术，都可增加台湾的基载电力。此外，美国也为有意发展数据中心等高耗能业务的台湾企业提供赴美投资选项。

第二个层面是协助台湾抵御全球能源市场的冲击。谷立言说，中东冲突使各国都在为能源安全问题苦恼，台湾目前应对得相当好，部分原因是较早作出明智选择。

他举例说，台湾今年较早时把与美国液化天然气供应商Cheniere签订的采购合约规模增加一倍，从美国墨西哥湾沿岸进口天然气。台美也正密切合作，探讨开发阿拉斯加北坡液化天然气资源的机会。

第三个层面是危机应变。谷立言说，一旦天灾或地缘政治紧张导致能源供应中断，台湾不可能让经济继续以百分之百的状态运转，届时可能采取限电和能源配给措施，并依靠再生能源和燃煤储备维持必要运作。

他认为，台湾在极端情境下的应变准备“比许多人以为的进展更大”。随着地热和核能等技术逐步到位，台湾也将拥有更多境内能源来源，进一步提高能源韧性。