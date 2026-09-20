8月中国用电负荷创历史新高
建设者9月14日在甘肃至浙江±800千伏特高压直流输电工程的黄河大跨越段北岸锚塔上开展紧线作业（无人机照片）。 （新华社）
8月中国全社会用电量再破万亿千瓦时，用电负荷达到15.6亿千瓦，创历史新高。
中新社报道，据中国国家能源局星期天（9月20日）消息，今年8月，中国全社会用电量达到1万零332亿千瓦时，同比增长1.7%。
用电负荷达到15.6亿千瓦，较上年最大负荷高4969万千瓦，共有七天超过上年最大负荷。
其中，工业用电量6065亿千瓦时，同比增长2.7%，高技术及装备制造业用电量保持较快增长势头，达到1222亿千瓦时，同比增长7.2%。
计算机通信设备（7.5%）、汽车制造业（7.6%，其中新能源车整车22.2%）、通用设备制造业（7.6%）、专用设备制造业（8.2%）、电气机械（12.3%）用电量较快增长。
第三产业方面，充换电服务业、互联网数据服务用电量增长强劲，分别为172亿、102亿千瓦时，增速分别达到51.2%、37.9%。
城乡居民生活用电量1883亿千瓦时，同比下降4.0%，下降原因主要是8月台风、强降雨较2025年8月增多，空调用电明显减少。
今年1月至8月，中国全社会用电量累计71730亿千瓦时，同比增长4.3%。