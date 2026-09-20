青海师范大学发布“智达AI输入法”，这是中国首款藏语多语言全模态AI输入法。

据中新社报道，星期天（9月20日），在青海师范大学教师教育高质量发展暨建校70周年大会上，青海师范大学对外发布“智达AI输入法”及配套藏文字库。

据介绍，这是中国首款藏语多语言全模态AI输入法。该输入法由藏语智能全国重点实验室研发，依托实验室自主知识产权的大模型及相关AI基础设施，覆盖手机、电脑等全终端，支持文字、语音、图像等多模态输入，并可通过统一账号同步词库和输入习惯。

藏语方言口语与书面语差异较大，汉藏混用现象较为普遍。藏语智能全国重点实验室常务副主任、青海师范大学教授多拉介绍，“智达AI输入法”以统一入口集成藏语键盘、拉丁转写、汉藏英混合语音、图像识别和AI辅助等功能。其中，语音输入支持卫藏、安多、康巴三大方言的书面语和口语，也支持汉藏英混合语音；图像识别功能可通过拍照或截图识别汉藏英混合文字，服务于文献数字化、教学和办公等场景。

在智能辅助方面，该输入法支持自动纠错、文本润色和双向互译，并提供正式、友好、学术等多种语言风格。其词库覆盖教育、法律、文学等23个学科，还可学习和记忆用户的常用词汇及表达习惯。技术架构采用端云结合，支持本地推理，在提升使用体验的同时兼顾用户隐私。

与输入法同步发布的智达藏文字体集依据国际通用标准开发，包括黑体、白体、艺术体和毛笔体，针对汉藏混排中的字号适配问题进行优化，可用于屏幕显示、印刷出版和艺术设计。

发布会上还展示了智达大模型。该模型共推出九个版本，参数规模覆盖8亿至1000亿，线上部署三大主力模型，支持56种语言互译以及图像、视频理解，可服务于教育、科研、政务等领域。