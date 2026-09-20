曾因重大火灾事故被处分的中国河南南阳原副市长阿颖严重违法，被开除公职。官方通报她通过民间借贷获取大额回报，大搞权钱交易。

中共中央纪委国家监委网站星期天（9月20日）消息，经中共河南省委批准，河南省监委对阿颖严重违法问题进行了立案调查。

经查，阿颖无视中共八项规定精神，收受可能影响公正执行公务的礼品、礼金；违背组织原则，不按规定报告个人有关事项，违规为他人谋取人事利益并收受财物；廉洁底线失守，通过民间借贷获取大额回报；大搞权钱交易，利用职权为他人在承揽项目、职务提拔等方面提供帮助，非法收受巨额财物。

通报指，阿颖的行为已构成严重职务违法并涉嫌受贿犯罪，且在中共十八大、十九大乃至二十大后仍然不收敛、不收手，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

她已被开除公职，没收违法所得，并移送检察机关审查起诉。

公开资料显示，阿颖1967年6月出生，维吾尔族。她2018年9月出任南阳市人民政府副市长，直至今年4月15日被查。

在副市长位置上，阿颖长期分管教育。2024年1月，河南南阳方城县一小学宿舍发生重大火灾，造成13名学生死亡、四名学生受伤。官方隔年12月公布事故调查报告，指阿颖等25名责任人员履职不力、监督管理不到位，被中共河南省纪检监察机关严肃处理处分。