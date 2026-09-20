在中美元首即将举行峰会之际，中国国务院宣布任命李成钢为中华人民共和国国际贸易谈判代表。

据中国人力资源和社会保障部官网星期天（9月20日）消息，中国国务院任命李成钢为中华人民共和国国际贸易谈判代表（正部长级），凌激兼任中华人民共和国国际贸易谈判副代表。

公开资料显示，现年59岁的李成钢是安徽太湖人，毕业于北京大学法律系，并取得德国汉堡大学法律经济学硕士学位。李成钢也是中美经贸谈判中方核心成员。

李成钢长期在商务系统任职，曾任商务部进出口公平贸易局副局长、条约法律司副司长和司长。2013年2月至2014年2月，他挂职担任中共青岛市委常委、副市长，2016年12月升任商务部部长助理。

李成钢2021年2月获任命为中国常驻世界贸易组织代表、特命全权大使，并兼任中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织副代表。去年3月，他回国出任商务部国际贸易谈判代表（正部长级）兼副部长，目前也是商务部党组副书记。

这项人事任命公布之际，中美正为两国元首会晤进行最后准备。中国国家主席习近平预计9月24日赴美国进行国事访问，并与美国总统特朗普会晤。

路透社星期六（19日）引述消息人士报道，中美正讨论降低或取消中国对美国液化天然气加征的15％关税，并考虑将有关安排纳入一揽子能源和农业协议。双方也可能分别削减对约300亿美元（约382亿新元）对方商品加征的关税。有关协议最快可能在习近平访美期间公布。