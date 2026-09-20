美国财政部长贝森特与中国国务院副总理何立峰当地时间星期日（9月20日）上午在纽约会面，就经贸投资、关键矿产及人工智能（AI）等核心议题进行磋商，为来临星期四（24日）举行的中美元首峰会铺路。

受访学者预计，本轮磋商在此前谈判基础上保持总体稳定，在贸易投资等一些局部问题上争取推进、寻求进展，为元首外交可能取得的成果创造条件。

据路透社报道，此次会议在纽约曼哈顿的摩根大通总部举行，当地时间星期日上午10时30分左右（新加坡时间晚上10时30分）开始并持续整天。

中国国务院副总理何立峰（图）星期天早上抵达位于美国纽约的摩根大通总部大楼，与美国财长贝森特举行经贸磋商。（路透社）

美国财长贝森特星期天早上抵达摩根大通总部大楼，并向现场媒体挥手致意。（路透社）

双方讨论的重点包括中国稀土及关键矿产供应、伊朗局势引发的能源供应中断、近期争论持续升温的AI风险管控以及经贸投资问题，并寻求延长原定于11月10日到期的关税休战。

此次会谈是中美去年5月进行日内瓦会谈以来的第八轮经贸磋商，也是首次将会面地点设在美国，此前七轮均在中美以外的第三国。

贝森特与何立峰最近一次会面是今年5月13日在韩国首尔，同样是为在北京举行的习特会铺垫。双方当天进行约三个小时的会谈，会后中国发布了简短通稿，美国则没有发布相关信息。

新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副教授李明江接受《联合早报》采访时说，本轮磋商有明显的延续性，如果进展顺利，可能推动一些具体措施落地，如降低部分关税，推动中美投资委员会等机制启动，在汽车、制药等领域的投资和市场准入上也可能出现突破。

他说：“这些事项最终完全落地并不容易，但从目前的氛围看，增加了实现的机会和可能性。”

新加坡国立大学李光耀公共政策学院副教授顾清扬受访时说，本轮磋商主要为习特会“打前站”，在此前两国元首会晤形成的总体框架下继续推进，包括对农产品、波音飞机采购等承诺上进行确认和落实。同时，双方也将在贸易、稀土等议题上寻求新的进展，并拓展地区稳定等新议题。

他认为，本轮磋商不是单方面要求让步的过程，而是双方都有诉求，也都有可能作出一定让步的谈判。

新加坡尤索夫伊萨东南亚研究院附属资深研究员黎良福受访时则说，中国整体策略可能是给美国总统特朗普一些让他满意的东西，同时避免作出过多让步。

上海国际关系学者沈丁立受访时说，本轮磋商将聚焦台湾、经贸、投资、供应链、AI和地区安全六个议题，其中AI为新议题。

尽管中美可能同意就AI进行交流，但沈丁立和黎良福均认为，这并不代表双方已经准备好达成协议，目前不可能谈出实质性AI管控措施。

顾清扬也说，AI问题不太可能在一次短时间的磋商中形成全面解决方案，更现实的是先处理一些迫切的风险。“真正建立长期、制度性的治理机制，需要更多轮的讨论以及更多国家和主体参与。”

李明江则研判，此次AI的重要性超过历次经贸磋商，双方可能取得一些突破，形成某种共同表态。

对于此次中美经贸磋商选择美国举行，李明江和顾清扬均认为，经过多轮磋商及元首会晤后，双方的接受度和互动舒适度有所提高。

顾清扬说：“虽然中美矛盾和风险仍然很大，但总体是在逐步靠近，关系有所缓和。”