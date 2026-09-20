（北京／香港综合讯）香港首任特首董建华公祭仪式星期天（9月20日）以国葬规格在香港举行。中国国家主席习近平等中共政治局七位常委、国家副主席韩正、前总书记胡锦涛、全国政协前主席李瑞环、前总理温家宝等卸任领导人送花圈表示哀悼。

三名全国政协副主席石泰峰、梁振英、王东峰，港澳办主任夏宝龙，现任香港特首李家超出席公祭仪式。

董建华9月8日晚因病在香港逝世，享年89岁。新华社星期天报道，董建华病重期间，中央对其病情非常关心，习近平等中央领导转达问候，要求全力以赴进行救治。

董建华逝世后，习近平、李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希等中共政治局七位常委、韩正、胡锦涛等，通过各种形式表示沉痛哀悼，并向其亲属表示深切慰问。

董建华的丧礼采国葬规格，治丧委员会委员多达82人，石泰峰担任治丧委员会主任。副主任包括夏宝龙、李家超、梁振英、王东峰。

据《明报》、星岛头条网等报道，丧礼星期天上午在香港殡仪馆举行公祭大殓，由治丧委员会副主任委员梁振英主持，随后出殡。

香港首任特首董建华9月8日逝世，公祭仪式星期天（9月20日）以国葬规格在香港殡仪馆举行。董建华的灵柩覆盖中国国旗，由全国政协副主席梁振英（前排右）、香港特首李家超（前排左）等人扶灵。（新华社）

香港首任特首董建华9月8日逝世，公祭仪式星期天（9月20日）以国葬规格在香港举行。全国政协副主席石泰峰（下车者）出席公祭仪式。（路透社）

香港首任特首董建华9月8日逝世，公祭仪式星期天（9月20日）以国葬规格在香港举行。港澳办主任夏宝龙（左二）出席公祭仪式，在现场与香港特首李家超（左一背对着镜头者）握手致意。（路透社）

多名现任港府官员到场，包括财政司司长陈茂波、律政司司长林定国、保安局局长邓炳强、文化体育及旅游局局长罗淑佩等。

石泰峰在公祭仪式上致悼词，回顾董建华作为“一国两制”杰出贡献者、著名爱国人士、杰出社会活动家、中共亲密朋友的一生，以及他为国家、香港、社会作出的重要贡献。

央视《新闻联播》画面显示，董建华的灵柩覆盖中国国旗，由梁振英、李家超等人扶灵。

画面也显示，中共政治局七常委、韩正，以及胡锦涛、李瑞环、温家宝、中国全国政协前主席贾庆林、中国全国人大常委会前委员长张德江、中国全国政协前主席俞正声等卸任领导人送花圈表示哀悼。