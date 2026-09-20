（成都综合讯）中国四川省攀枝花市盐边县发生泥石流灾害，造成至少两人死亡、三人失联。

综合新华社、央视新闻和川观新闻报道，上星期六（9月19日）凌晨，盐边县格萨拉彝族乡支六河村石家沟隧道附近发生泥石流，导致当地一处在建高速公路工地的五名施工人员失联。

盐边县应急管理局当晚通报，截至晚上11时，救援人员已找到其中两人，均无生命体征，其余三人仍在搜救中。

据报道，灾情发生后，灾区沿途散落着工程设备和车辆零件，多条道路受损。泥石流共冲毁三户村民的房屋，但由于预警和转移及时，没有造成村民伤亡。当地地形以山地为主，沟谷纵横，地质条件复杂。

多名村民说，他们星期五（18日）晚接到村干部的撤离通知。其中一名村民撤离时，洪水已经进入院子。村干部随后扩大转移范围，逐户劝说村民离开。截至星期六晚，共有173名村民被转移安置。

灾害发生后，盐边县启动突发地质灾害二级应急响应。当局调派消防、矿山救援、公安和医疗等200多名人员，携带生命探测仪和无人机等设备，在约20公里范围内分组搜索。救援人员也出动搜救犬，并结合无人机巡查，对河道沿岸和疑似受困区域反复搜寻。

受极端气候影响，近期中国各地泥石流灾害频发。中国西藏与尼泊尔接壤地区上月发生重大泥石流灾害，江西省吉安市遂川县本月初也发生泥石流和山体滑坡。