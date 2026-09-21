中国一名男子涉嫌造谣电池巨头宁德时代在四川宜宾的基地班长不让普通员工上厕所，被行政拘留。

宜宾市公安局三江新区公安分局星期天（9月20日）在微信公众号通报，这名林姓网民（33岁）在社交平台编造关于“某企业宜宾基地员工被管理人员侮辱，导致心理崩溃，做出过激行为”的谣言信息，引发各网络平台迅速传播，大量网民关注和讨论，造成不良社会影响。

警方指林姓男子为了博取眼球，营造掌握行业内幕人设，编造网络谣言。通报称，三江新区公安分局已对男子做出行政拘留并处罚款的行政处罚。

这份通报也发布群聊和社媒贴文截图，显示有人写道：“刚看完视频，宁德时代宜宾基地班长不让普通员工上厕所，导致拉裤兜里了。”

澎湃新闻报道，一段标注为“宁德时代宜宾基地员工过激行为”的视频9月9日在社交平台热传。视频画面显示，一名未着衣男子在疑似车间区域内行走，现场有人躲避，也有人在后方追赶。

视频发布者配文称，事件起因是宁德时代宜宾基地一名班长限制员工上厕所，导致员工情绪失控做出过激行为。视频迅速引发舆论关注，“宁德时代员工裸奔”等相关话题登上热搜。

不过，宁德时代有关负责人告诉中国媒体“财闻”，这是恶意造谣，视频中并非宁德时代，公司已报警请警方调查。

在这之后，另一家电池生产商瑞浦兰钧9月10日发布声明，确认车间员工过激行为视频发生于该公司的基地，并称“对受本次事件波及的业内友商和关心我们的社会各界朋友，致以最诚挚的歉意”。

瑞浦兰钧强调，网传“限制员工如厕”等说法与事实不符，公司已向公安机关报案。

公司也说，当事员工因个人原因，主动提出离职申请并要求即时办结，并称：“双方未能就办结时间达成一致，随后该员工情绪失控，做出过激行为。事发当日，在公安机关见证下，该事件已得到妥善解决。”