台湾劳动部长洪申翰星期天晚抵达南京，将出席在南京举办的亚太经济合作组织（APEC）人力资源发展部长会议。

据台湾中天新闻报道，洪申翰星期天（9月20日）晚间抵达南京后，在机场人员引导下，经由“工作人员通道”离开。

台湾媒体称，洪申翰此行十分罕见，是赖清德就任台湾总统以来的“首次部长级访问”。

洪申翰此前表示，APEC是非常重要的国际性多边经贸会议，一直以来都秉持专业参与精神来投入，近年劳动部跟APEC有越来越多互动，也与许多APEC成员国在APEC机制下共同合作，如7月就有跟美方一起合办AI工作坊。

他强调台湾是APEC的正式会员，平等参与、对等尊严是一直以来参与APEC最核心的原则，会依照AP​​EC的规定参与、不会自我设限。

港媒南华早报此前分析，由于两岸官方对话暂停，洪申翰此次出行，具有相当意义。一方面他是赖清德政府首名赴中国大陆访问的部长级官员；另一方面，他是以APEC正式会员身分参加部长级会议，而不是进行双边官方访问。

该报导引述分析人士说法称，不宜将洪申翰此行解读为两岸关系“破冰之旅”，也不代表台北与北京之间的官方交流已经恢复。面对11月在深圳举行的APEC经济领袖会议，台湾即将选派代表的人选，将会是更具意义的考验。