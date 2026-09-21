被质疑擅自上传用户数据的中国人工智能（AI）公司智谱推出数据不留存功能，据报是中国国内大模型里最严格的隐私保护机制。

智谱星期天（9月20日）晚在微信公众号宣布，其“模型即服务”（Model as a Service，MaaS）平台将于近期正式推出“数据内容不留存”功能，将不对用户的模型调用输入、输出内容进行任何形式的静态存储，数据仅在当次调用过程中临时使用。

企业和开发者用户可通过智谱MaaS控制台提交开通申请。

财联社报道，这是截至目前中国国内大模型服务领域约束标准最高的隐私保护机制。

据介绍，零数据留存即用户提交给模型的提示词（Prompt）、模型返回的生成结果，仅在服务器内存中参与当次推理计算；一旦请求处理完成，相关数据不会存储，也不会被用于模型迭代训练。

据悉，Anthropic、OpenAI等大模型服务商均已推出类似的零数据留存选项，这已是头部厂企业级服务的基本规则。

不过，智谱明确，上述机制存在两种例外情况。一是由产品形态决定的功能型存储，包括Batch API（批处理接口）、Files API（文件管理接口），其存储逻辑由产品特性需求决定。另一类是合规性，根据国家法律法规要求，或为核查涉嫌违规、滥用服务的行为，平台可能留存对应数据30天及以上。

综合观察者网、达摩财经等报道，个人开发者ferstar上周五（18日）在技术论坛发文称，智谱AI旗下代码助手产品ZCode会在用户处于登录状态时，将用户整个工作区打包加密，直接上传到阿里云存储。

这名博主在本地发现了一个大小313MB的加密压缩包，里面包括他一个商业项目的全部核心资产。这个压缩包只因上传失败了564次，才侥幸留在了本地。

据称，上述上传机制是常开的，用户无法在客户端中将其关闭。

智谱当天下午发布致歉声明，称问题源于ZCode的“代码库索引”功能，功能上线初期默认开启，才导致部分用户数据“被上传”。

智谱承诺数据在云端生成后会立即销毁，并宣布将开源ZCode代码库接受第三方审查。

事情曝光后迅速发酵，有企业要求智谱说明被上传的数据是否存在跨境传输或境外存储。