中国大陆与美国领导人即将于本周会晤，台湾政治立场亲蓝的《联合报》最新调查显示，64%民众主张台湾在美陆台三角关系中不向任一方倾斜；近五成民众对美国继续向台湾提供军售缺乏信心，比例高于有信心者。

《联合报》星期一（9月21日）公布“两岸关系年度大调查”结果，称美陆台关系方面，前三年调查都有66%民众认为台湾应该维持等距，不倾向美国或中国大陆任意一方，这个比例今年略降为64%；主张向美国倾斜的比率由去年的18%增加到21%，10%支持向大陆靠拢，比率较去年减少两个百分点。

两岸军事议题方面，受访者对于美国会否持续对台湾提供军事援助与军售看法分歧，44%有信心，47%没有信心，9%无意见。

路透社此前报道，总值140亿美元（178亿新元）的对台军售方案，已待美国总统特朗普批准数月。特朗普今年5月在北京与中国大陆国家主席习近平举行峰会后称，他将暂缓批准这项方案，并形容它是“一张非常好的谈判筹码”。

香港《南华早报》上周六（19日）引述知情人士报道，中美元首即将会晤之际，美国正考虑把重大对台军售案的宣布时间，推迟至11月在深圳举行的亚太经济合作组织（APEC）峰会，以及12月在佛罗里达州举行的二十国集团（G20）峰会之后，即至少搁置至今年底。

据悉，台湾向美国采购的武器已有大量订单积压，因此，即使延后批准新的军售案，对武器实际交付时间的影响也可能有限。

《联合报》调查也发现，民进党支持者虽有53%主张倾美，但也有45%认为台湾应和美陆维持等距；国民党、民众党支持者和无政党倾向的中立民众，则多主张对美国或大陆应维持等距，比率接近或超过70%。

对于陆美在人工智能等科技领域竞争日益激烈，有56%民众认为台湾产业在美陆之间应该维持等距，不倾向任何一方。

这项调查于8月31日至9月6日晚间进行，访问了1075位20岁以上民众。