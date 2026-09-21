中国西北菜连锁餐厅西贝陷入“彻底倒闭”传闻，久未露面的西贝创始人贾国龙在一场官方论坛上呼吁监管部门进一步厘清高流量网络账号的言论边界，区分正常舆论监督和网络软暴力。

据新浪科技报道，贾国龙星期天（9月20日）在“学习强国”专项领域协同发展大会上发表演讲。

贾国龙表示，“网络攻击肆意泛滥，守护民营企业安稳的营商环境。站在民营企业家的角度，结合西贝这一惨痛的教训，我有几点体会和呼吁。”

贾国龙明确提出呼吁：“恳请监管部门进一步厘清高流量网络账号的言论边界，区分正常舆论监督、观点辩论和恶意贬损、商业诋毁、网络软暴力。”

贾国龙还进一步指出，对于手握巨大流量，发生纠纷，绕开行业行政投诉、调解、诉讼等正当法定渠道，转而在互联网公开煽动舆论、悬赏造势、挂人引战，甚至株连打击当事人的的行为，应予以规范。

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西贝在被网红创业者罗永浩批评是“预制菜”后大受影响，贾国龙今年1月证实将大规模关闭102家门店。

据报道，贾国龙在星期天的演讲中并未点名具体名字，也没有提到西贝现状。

微博上有超过540万粉丝的大V“理记”星期六（9月19日）发文爆料，西贝将在两三个月内彻底倒闭，创始人贾国龙将个人揽下绝大部分债务，放弃股份，仅保留约100家盈利门店给员工自营，努力维持3000至4000人的生计。西贝客服回应称，全国门店均正常运营，未接到关店通知。