中国8月对美国稀土磁铁出口量同比下滑21%。中美领导人即将于本周四（9月24日）举行会晤，关键矿产供应预计成为双方讨论的议题之一。

彭博社报道，中国海关星期天（20日）公布的数据显示，8月对美稀土磁铁出口量降至512吨。稀土磁铁与其他稀土产品去年成为北京在贸易谈判中对华盛顿施加影响力的重要筹码。

美国总统特朗普与中国国家主席习近平星期四将在美国首都华盛顿会晤，商讨贸易、人工智能等一系列议题。

知情人士透露，中国希望在谈判中以提供更多稀土出口许可证作为筹码，但未透露北京可能要求美方作出哪些回报。

彭博经济研究分析师认为，华盛顿需要与北京维持稳定关系，以确保稀土等关键供应。但局势缓和、美国得以恢复以较低成本获取中国材料，也会削弱美国摆脱对中国依赖的紧迫感。

稀土磁铁广泛用于汽车、消费品和武器装备等领域。中国去年4月对稀土磁铁出口实施管制，相关措施随后有所放宽。

随着美中贸易休战协议将于11月到期，业界正密切关注“习特二会”的结果。这份协议包括北京承诺通过发放更多出口许可证，维持关键矿产供应。

中国对美稀土磁铁出口量去年5月大幅下滑，但随后迅速回升。今年以来，月均出口量约为504吨，仍低于2024年出口限制实施前的月均621吨。

中国海关数据显示，钇、镝、铽等受出口管制的稀土产品直接出口量，与往年相比也有所下降。