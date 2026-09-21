中国市场监管总局表示，将加快推进《价格法》修订工作，对带头开展恶意低价竞争、扰乱生产经营秩序的企业，进行成本调查和价格检查，依法从严处理。

中国市场监管总局新闻发言人、副局长束为星期天（9月20日）在国新办新闻发布会上表示，将加快修订价格法，严打恶意低价竞争。

束为介绍，今年中国市场监管总局部署开展了打击劣质低价专项行动，截至8月底，全国共查办劣质低价违法案件2万9000件，综合运用价格执法、质量监管、标准引领等手段，有力打击了恶意低价、无序竞争行为。

束为表示，将在“十五五”（2026至2030年）时期，加快引导市场竞争从“拼价格”转向“拼质量”的良性轨道。加快推进《价格法》修订工作，研究修订《关于制止低价倾销行为的规定》，指导相关行业协会制定成本测算标准。

他表示，将对带头开展恶意低价竞争、扰乱生产经营秩序的企业，进行成本调查和价格检查，依法从严处理。

同时加强质量风险监测和监督抽查，对价格畸低、安全风险大、以往合格率不高的产品加大抽查力度，提高电商平台、批发市场等重点领域的抽查比重。

此外，市场监管总局还将推动实施互联网平台价格行为规则，加大对异常低价商品的质量监督力度，并查处网络不正当竞争行为。强化反不正当竞争，常态化部署开展反不正当竞争专项执法行动，聚焦虚假宣传、互黑互踩、商业诋毁、商业贿赂等重点问题，依法查处一批典型案例。

加强商业秘密保护，因地制宜探索出台商业秘密保护法规和管理规范，积极推进商业秘密保护创新试点和服务站点建设。