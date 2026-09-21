中国国家主席习近平将于星期四（9月24日）与美国总统特朗普举行的会晤，或重启每年价值60亿美元（76.5亿新元）的液化天然气贸易。

彭博社星期一（21日）报道，去年2月，特朗普在第二任期开始仅数天后便发起“关税战”，美中液化天然气（LNG）贸易关系随之恶化。北京随后对美国能源产品加征关税，其中包括对液化天然气加征15%关税。

美国是全球最大的LNG出口国，中国则是最大的买家。

从那之后，中国实际上已停止进口美国天然气。中国企业继续履行合同义务，但选择将LNG货船转售给欧洲和亚洲买家，而不是支付15%的关税将货物运回中国。

战略与国际研究中心（CSIS）中野（Jane Nakano）认为，恢复LNG贸易显然有望让双方共同获益。

分析称，对北京而言，恢复采购LNG是相对有限、但又具有实际用途的让步。目前美伊冲突导致波斯湾周边航运仍受限制，中国最大的LNG供应国之一卡塔尔的供应几乎中断。

对特朗普政府而言，这将意味着一笔引人瞩目的大额交易。LNG合同通常为期数十年，而美国生产商正处于扩大产能之际，亟需获得新的长期采购承诺。

根据彭博计算，中国现有的采购合同每年合计约涉及1400万吨美国LNG，按长期价格计算，价值约60亿美元。若计入现货采购，贸易额还会进一步增加。

报道称，已有迹象显示，一些中国企业正为本月可能出现的政策转变作准备。中国燃气上星期同意从2030年起采购美国LNG，合同期限为20年。这是数月贸易紧张局势以来少见的长期供应协议。

据了解相关情况的交易员透露，其他中国LNG买家上星期也在泰国曼谷举行的一场天然气会议上，与美国出口商进行了磋商。