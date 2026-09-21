中国媒体报道，二手交易平台闲鱼上暗藏涉黄产业链，有“可供预约”的未成年女性。

据河北经视《今日调查》报道，闲鱼平台暗藏完整涉黄产业链，不法商家以“上门”“处宝可约”等暗语引流，甚至涉及未成年人。

该栏目记者在闲鱼检索后联系上一家自称西安SPA按摩店的商家，商家话里话外暗示有特殊服务，并引导记者脱离平台私下沟通。

报道称，有商家以“模特上门约拍”“上门健身”“游泳教学”等名义发布信息，配图清一色为女性照片。在一家号称“游泳教学”的店铺，实际售卖的是教人扫码加群的引流视频，扫码入群后可见大量女性“资料卡”，声称“全国可接”，需先交99元（人民币，约18.9新元）意向金才能进入当地群。

调查还称，平台上还有未成年女性可供“预约”，年龄最小的只有14岁，价格2至3万元，客服称“人生只有一次，这个没办法讲价”。

闲鱼称，黑灰产团伙往往借助流量平台作为引流入口，真正的色情交易或诈骗行为则转移至站外完成，平台难以追踪。团伙在引流环节普遍使用各类变体色情暗号，“将正常商品污名化”，且暗号形式演化频繁、层出不穷，可能每天都会变化，堪比“日抛”，进一步加大了平台识别和治理的难度。

闲鱼平台星期一（9月21日）对媒体回应，已成立专项小组，并已第一时间通过对报道截图涉及商品逐一溯源，下架风险商品、对相关商品及账号作出处置、以及对商品进行前台屏蔽处理等。

对“处宝可约”等涉未成年暗语，闲鱼核查，该信息并未出现在闲鱼平台的任何页面、商品信息或买卖双方的私聊记录中，实际为企业微信个人信息，特此澄清。

而对报道中涉及平台上“模特拍摄”“私教体验”等商品服务，经平台核查，相关商品实为漫改图片定制、健身私教体验等普通商品。报道通过打码处理暗示其为涉黄商品，实际相关商品并不涉及违规。

闲鱼也同步披露了打击色情引流专项治理进展。 2026年1月至今，闲鱼已累计冻结色情引流类风险账号9万8358个。闲鱼主动将相关线索移送公安部门，今年以来已成功警企协同打击色情团伙15个。在这个过程中，共排查了上千万件商品，绝大多数为正常商品。