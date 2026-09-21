路透社引述知情人士称，中国监管机构正在给一批寻求上市的人形机器人企业“踩刹车”，并重点审视这些企业高企的估值，以及与政府支持项目相关的营收，是否真正反映商业市场需求。

报道称，知情人士说，此轮放缓主要由人形及四足机器人制造商宇树科技上市后的剧烈股价波动所触发。

宇树科技8月19日登陆科创板上市首日，盘中最高触及1100元（人民币，209.5新元）。但公司本周一（9月21日）股价已经跌至499.73元。

路透社引述的知情人士称，监管机构已通过非正式的“窗口指导”，暂缓部分人形机器人企业的上市进程。

其中一名知情人士说，目前人形机器人企业IPO实际上已被冻结；另一人则表示，并不存在正式禁令，而是针对该行业的特定放缓措施。

报道指出，这一监管动作凸显北京正试图为中国当前最火热的投资主题之一降温，抑制投资者过度亢奋，同时又不削弱政府已列为国家重点发展方向的相关技术。

科技媒体The Information此前援引知情人士报道称，中国证监会近日向部分投行和投资机构发出非正式指导，表示将提高人形机器人企业IPO获批门槛。

千创资本风险投资人王利杰（Leo Wang）形容，机器人行业当前的投资浪潮是一种“运动式创新”，意指企业和资本蜂拥进入政策支持领域所形成的热潮。

王利杰称，围绕具身智能的炒作程度，已经超过中国此前互联网和新能源投资热潮。一些工业机器人制造商正转向人形机器人领域，而初创企业估值也迅速攀升。

目前至少有六家中国人形机器人企业正在筹备上市，其中包括云深处科技、自变量机器人（X Square Robot）和智元机器人（AGIBOT）。上述三家公司均未回应路透社有关监管机构是否已放缓其上市计划的置评请求。

中国机器人行业内部，关于商用还不成熟、收入不持续的讨论已经进行了一段时间。9月中旬，梅卡曼德机器人（Mech-Mind Robotics）创始人、CEO邵天兰在朋友圈公开炮轰行业“攒局型创业”并点名银河通用，引发具身智能行业关于商业化泡沫与估值体系的激烈骂战。