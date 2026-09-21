中国持续调整地方人事，广西壮族自治区中共党委常委、组织部部长王心富出任自治区党委副书记。四川副省长张冬云上任不到半年，便跨省履新广西壮族自治区党委委员、常委和自治区纪委书记。

据中国《广西日报》报道，中共中央批准，王心富任广西壮族自治区党委副书记，张冬云任广西壮族自治区党委委员、常委和自治区纪委书记，免去房灵敏的广西壮族自治区党委常委和自治区纪委书记职务。

公开资料显示，王心富今年56岁，曾长期在中宣部理论局工作，任理论教材处处长，副局长，局长等职务。

王心富2021年2月出任山东省政府党组成员，同年3月任山东省副省长、省政府党组成员。他在2022年4月跨省份调任广西壮族自治区党委常委、统战部部长，2025年5月任广西壮族自治区党委常委、组织部部长。

张冬云今年57岁，曾任四川省纪委常委，省纪委副书记、省监委副主任等职，2024年1月履新四川南充市委书记，2026年2月任四川省副省长。

除了王心富和张冬云之外，中国水利部长江水利委员会主任廖志伟转任广西壮族自治区党委委员、常委。央企东风汽车董事刘艳红则履新广西壮族自治区党委委员、常委。