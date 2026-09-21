中共星期一（9月21日）召开政治局会议，研究持之以恒推进全面从严治党重大问题，并决定中共第二十届中央委员会第五次全体会议于10月26日至29日在北京召开。

新华社报道，中共总书记习近平主持了星期一的政治局会议。

该会议听取了《中共中央关于持之以恒推进全面从严治党若干重大问题的决定》稿在中共党内外一定范围征求意见的情况报告，决定根据这次会议讨论的意见进行修改后将文件稿提请二十届五中全会审议。

会议指出，这次征求意见发扬民主、集思广益，各地区各部门各方面对决定稿给予充分肯定，认为决定稿实事求是总结新时代全面从严治党的成就和经验，深刻分析当前和今后一个时期党的建设面临的形势和任务，对持之以恒推进全面从严治党作出战略部署，体现了以习近平为核心的党中央强党强国的历史主动，对于推进新时代党的建设新的伟大工程，团结带领全国各族人民以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴伟业，具有重大现实意义和长远指导意义。

会议强调，持之以恒推进全面从严治党必须坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平党建思想，围绕实现党的使命任务，落实新时代党的建设总要求。

会议也强调，全党必须从巩固党的执政地位、实现中华民族伟大复兴的战略高度，深刻认识持之以恒推进全面从严治党的重要性紧迫性。