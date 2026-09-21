中国媒体引述消息人士报道，美国电动车巨头特斯拉机器人团队已在中国长三角地区开始审厂，通过后将很快投产，多家企业已获订单。

澎湃新闻星期一（9月21日）从产业链人士处获悉，特斯拉机器人团队已经于上周在拓普集团、三花智控、均胜电子等中国供应链企业开启审厂工作。这些企业主要供给关节模组、执行器、精密结构件等核心机电部件。

据悉，在审厂前，上述企业都已拿到特斯拉人形机器人的订单。审厂将对相关产线质量、合规等方面开展评估，通过后将很快开始生产。

这名人士也称，审厂工作并非网传的只在浙江宁波展开，特斯拉该机器人团队也走访了杭州、上海等长三角地区的供应链企业。相关企业基本都是特斯拉此前在汽车方面已有合作的供应商。

特斯拉首席执行官马斯克去年3月在员工大会上说，计划2025年生产5000台擎天柱机器人，并在2026年将产量提高至5万台。

报道指出，供应链审厂工作的开启，意味着特斯拉人形机器人量产工作更进一步。

据介绍，即将开启量产的是特斯拉第三代人形机器人，也是其第一款面向量产的机型。单机长期目标成本为2万至3万美元（2.55万至3.82万新元）。