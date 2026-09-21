消息：特斯拉机器人团队在长三角审厂 多家企业获订单
美国电动车巨头特斯拉的机器人团队据报已在中国长三角地区开始审厂，通过后将很快投产。 （路透社）
中国媒体引述消息人士报道，美国电动车巨头特斯拉机器人团队已在中国长三角地区开始审厂，通过后将很快投产，多家企业已获订单。
澎湃新闻星期一（9月21日）从产业链人士处获悉，特斯拉机器人团队已经于上周在拓普集团、三花智控、均胜电子等中国供应链企业开启审厂工作。这些企业主要供给关节模组、执行器、精密结构件等核心机电部件。
据悉，在审厂前，上述企业都已拿到特斯拉人形机器人的订单。审厂将对相关产线质量、合规等方面开展评估，通过后将很快开始生产。
这名人士也称，审厂工作并非网传的只在浙江宁波展开，特斯拉该机器人团队也走访了杭州、上海等长三角地区的供应链企业。相关企业基本都是特斯拉此前在汽车方面已有合作的供应商。
特斯拉首席执行官马斯克去年3月在员工大会上说，计划2025年生产5000台擎天柱机器人，并在2026年将产量提高至5万台。
报道指出，供应链审厂工作的开启，意味着特斯拉人形机器人量产工作更进一步。
据介绍，即将开启量产的是特斯拉第三代人形机器人，也是其第一款面向量产的机型。单机长期目标成本为2万至3万美元（2.55万至3.82万新元）。