知情人士透露，微软首席执行官纳德拉（Satya Nadella）计划出席美国总统特朗普在白宫为中国国家主席习近平举行的国宴。

彭博社星期一（9月21日）引述一名了解相关筹备工作的人士报道上述消息。

根据白宫公布的习特会日程安排，特朗普周三（23日）将亲自前往安德鲁斯联合基地的停机坪迎接习近平。两名领导人会在周四（24日）会谈，白宫当晚设国宴。

据悉，纳德拉将与苹果公司执行主席库克、OpenAI首席执行官奥尔特曼、英伟达首席执行官黄仁勋、特斯拉创办人马斯克等美国头部科企负责人一同出席国宴。

微软拒绝了彭博社的置评请求。

报道指出，当前，围绕人工智能（AI）及其监管方式的争论正日益升温，美国科技业领袖之间的分歧加剧。Anthropic首席执行官阿莫迪（Dario Amodei）呼吁行业放缓AI研发步伐，并警告大规模网络攻击等风险。

特朗普政府则反对进一步加强监管，也不支持美国放缓相关技术的研发，称此举可能让中国占据优势。中国则批评阿莫迪的言论，称散播威胁叙事不符合任何一方利益。