中国方面宣布，中国国家主席习近平将于星期三（9月23日）起访问美国。

新华社星期一（21日）报道，应美国总统特朗普邀请，习近平将于星期三至星期五（23日至25日）对美国进行国事访问。

中国外交部发言人郭嘉昆星期一在例行记者会上介绍，习近平访美期间，将同特朗普就事关中美关系以及世界和平与发展的重大问题深入交换意见。

郭嘉昆强调，元首外交对中美关系具有不可替代的战略引领作用。中美两国元首在半年内实现互访，具有“历史性、里程碑意义”。

他指出，中方愿同美方一道，丰富中美建设性战略稳定关系内涵，加强对话合作，妥善管控分歧，不断增进两国人民的福祉，促进世界的和平、稳定、繁荣。

据白宫上周发布的行程安排，习近平与夫人彭丽媛将于星期三抵达位于华盛顿特区外的安德鲁斯联合基地。特朗普将到机场迎接习近平并参加欢迎仪式。

白宫称，特朗普与习近平将于星期四（24日）举行元首会晤。特朗普当晚在白宫东厅为习近平和彭丽媛设国宴，多名美国头部科企负责人将出席。

特朗普伉俪将于星期五（25日）在白宫与习近平伉俪茶叙，随后到国家档案馆参阅美国建国文档。习近平与彭丽媛之后将前往安德鲁斯联合基地，启程返华。