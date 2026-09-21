针对厄尔尼诺、地缘冲突推动国际粮价上涨的问题，中国发改委党组成员、国家粮食和物资储备局局长刘焕鑫表示，全球粮食安全不确定性增加，但中国粮食市场保持总体平稳，粮食安全是有可靠保障的。

刘焕鑫在星期一（9月21日）的发布会上表示，近期世界气象组织预测，厄尔尼诺现象持续增强，将对全球粮食生产带来一定影响。

同时，地缘冲突导致运输通道受阻、化肥价格上涨，进而造成粮食生产成本上升，全球粮食安全的不确定性正在增加。这些情况需要高度重视，冷静观察，科学评估，积极应对。

刘焕鑫表示，从粮食生产来看，中国粮食生产韧性较强、产量稳定。近年来，随着各项支农惠农政策落地见效，中国粮食综合生产能力稳步提升，加上中国国家幅员辽阔，不同区域之间能够奉献互补，粮食生产稳定性比较强。

刘焕鑫表示，中国粮食储备体系完备、机制健全。经过多年发展，中国已经建成包括政府储备和企业储备在内的粮食储备体系，其中政府储备包括中央政府储备和地方政府储备。“目前全社会粮食库存消费比远高于17%至18%的国际粮食安全警戒线。如果市场出现异常波动，可以通过储备粮吞吐调节粮食供求，稳定粮食市场。”

他也表示，“保证国家粮食安全是一个永恒的课题。”既要坚定信心、保持定力，又要居安思危、未雨绸缪，密切关注形势变化，积极主动应对，补齐短板弱项，全面夯实基础，持续增强国家粮食安全保障能力。