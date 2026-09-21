中国国家主席习近平复信在美国高校青年学生，希望两国青年成为中美友好合作的“传承者、维护者、发展者”，并推动两国人民相知相亲、两国关系行稳致远。

据新华社报道，本月初，美国哈佛大学等10所高校的近百名青年学生致信习近平主席，讲述来华参加“2026中美青年亚太同心之旅”等主题交流活动的收获和体会，表达为促进中美友好作贡献的意愿。

习近平给青年复信，表示很高兴得知大家在中国经历了一段愉快难忘的旅程。“你们在来信中表达了对中华文明的喜爱，对中美两国友好合作的期待，表示愿做跨越太平洋的友谊使者，我对此感到欣慰”。

习近平强调，中美青年同处一个地球，共担时代使命。希望你们继续同两国广大青年一道，努力成为中美友好合作的传承者、维护者、发展者，携手促进两国人民相知相亲、两国关系行稳致远，为建设更加美好的世界贡献青春力量。

据报道，该“同心之旅”活动由北京市民间组织国际交流促进会联合黄廷方慈善基金9月1日至7日举办，邀请哈佛大学、哥伦比亚大学、芝加哥大学等10所美国高校的100余名青年访华。

此次活动在山东、北京两地举办，涵盖历史文化参访、科技创新体验和青年对话交流等内容。七天行程里，美国青年在山东济南出席亚太民间社会会议，参访孔庙、天坛、长城等历史名胜，体验高速列车、小米工厂等科创成就，并与曲阜师范大学、清华大学学生交流互动。9月6日，美国青年与清华大学学生在雁栖湖畔共同种下“青年伙伴林”。

习近平复信公布之际，正值中美元首外交互动受到关注。同日，中方宣布，习近平应美国总统特朗普邀请，将于本周三至五（9月23日至25日）对美国进行国事访问。