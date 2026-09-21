中国官方通报，吉林省委常委、常务副省长蔡东获任命为国家金融监督管理总局副局长。

据中国人力资源社会保障部网站消息，中国国务院星期天（9月20日）发布任免国家工作人员，任命蔡东为国家金融监督管理总局副局长。

公开资料显示，现年58岁的蔡东是山东济南人，拥有财政部财政科学研究所经济学博士学位，曾在山东师范大学工作。

蔡东长期在金融系统任职，1996年至2016年在中国工商银行工作，历任会计结算部电算处处长、副总经理、结算与现金管理部副总经理、电子银行部总经理、天津市分行行长、党委书记。

2016年7月，蔡东任中国国家开发银行任副行长、党委委员；2019年3月任中国农业银行执行董事、副行长、党委委员。同年10月，吉林省十三届人大常委会第十五次会议决定任命蔡东为吉林省副省长。2022年6月，蔡东任吉林省委常委，常务副省长、省政府党组副书记。

中国国务院任命下达前，中国国家金融监管总局“总局领导”栏目更新信息显示，蔡东已经担任国家金融监督管理总局党委委员。此番履新，蔡东在“总局领导”排名仅次局长丁向群。