中共政治局常委、中国全国人大常委会委员长赵乐际同澳大利亚联邦议会众议长迪克举行会谈时呼吁双方筑牢政治基础，尊重彼此核心利益和重大关切，妥处分歧和敏感问题。

应赵乐际邀请，迪克上星期五（9月18日）起率团展开为期五天访华行程。他于星期天（20日）在北京人民大会堂同赵乐际举行会谈。

新华社消息，赵乐际表示，中国国家主席习近平去年同澳洲总理阿尔巴尼斯在北京成功会晤，为中澳关系发展作出新的战略指引。

中方愿同澳方一道，落实好两国领导人重要共识，密切友好交往，增进政治互信，拓展务实合作，推动中澳全面战略伙伴关系持续稳定向前发展。

赵乐际指出，近几年，在中澳双方的共同努力下，两国关系持续改善发展，各领域合作稳步推进。事实表明，坚持平等相待、求同存异、互利合作符合两国和两国人民根本利益。

赵乐际呼吁双方加强农业等传统领域合作，拓展绿色清洁能源等领域合作，进一步便利人员往来；加强多边协调，共同维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，推动构建更加公正合理的全球治理体系。

赵乐际强调，中国全国人大愿同澳联邦议会共同努力，加强立法机构各层级友好往来，就共同关心的议题坦诚交换意见，推动制定有利于双边合作的法律文件，密切在各国议会联盟等多边机制内的沟通协作。

新华社引述迪克表示，此次澳众议院访华代表团成员来自澳不同地区、不同党派，但都希望看到澳中关系行稳致远。澳方坚持一个中国政策，希望同中方加强贸易、矿业、人工智能等领域交流合作。

中国国家副主席韩正星期一（21日）也在京会见迪克。韩正表示，中国和澳大利亚互为重要合作伙伴。中方愿同澳方一道，以两国领导人重要共识为指引，推进构建更加成熟稳定、更加富有成果的中澳全面战略伙伴关系。