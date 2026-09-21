（香港综合讯）香港特首李家超的首个五年任期剩余不足一年，港媒称，针对李家超及其管治团队的工作表现，北京已着手收集各方反馈，以综合评估其施政成效与连任事宜。

香港《经济日报》星期一（9月21日）报道，李家超已发表香港首个五年规划与2026年施政报告这两份重要文件，外界希望从中央评语及李家超的表现来揣摩其连任指数和意向。但李家超一直没有就此表态，中央层面也没有任何风声。

香港明年3月将展开第七任特首选举，按照过往流程，选举产生的候任人获中央任命后，将于7月1日就职。

报道称，北京不会让外界过早知道想法，但针对李家超及其班子的工作表现等，早已展开“收风（打听）”工作，收集各方评价。一些曾被咨询的人认为，对于下任特首人选，北京“心中有数”。

香港政商界认为，李家超会否寻求连任料年底才会明朗，而眼下他还面临一大关卡，即宏福苑火灾的善后和问责。

去年11月的宏福苑大火酿成168人死亡的惨剧。事发后，李家超成立独立委员会，调查事件起因及相关事宜。

据香港电台报道，李家超星期天（20日）在电视节目中被问到会否争取连任时回答，做行政长官一定要“心无杂念”，做好当前工作。

对于宏福苑大火会否抵销政府的施政努力，李家超称，政府的存在是为市民解决问题。他承认大火反映出系统及执行上均存在问题，并承诺在收到独立委员会报告后，会认真跟进每一条建议并推行全面改革，确保不再发生同类事件。

1997年香港回归中国后，几任特首都未能顺利完成两个任期，坊间因此有香港特首“10年魔咒”之说。报道称，李家超能否打破这一“魔咒”，必须先看他在宏福苑火灾的问责与改革上如何破局。