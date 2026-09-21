澳门官方通报，首对在澳门出生的熊猫“健健”、“康康”，预计于11月初赴成都开展学习成长之旅。

据《澳门日报》报道，经中国中央人民政府与澳门特区政府相关部门同意，大熊猫“健健”、“康康”预计于11月初启程前往成都开展学习成长之旅，养护团队正积极筹备一系列工作，为“健健”、“康康”安排适应性训练，确保旅程顺利。

澳门市政署星期一（9月21日）上午11时在石排湾大熊猫馆，向媒体介绍“健健”和“康康”赴蓉隔离安排和准备。

署方表示，现年10岁的“健健”和“康康”是首对在澳门出生的大熊猫，随着它们成年，经中央政府与澳门特区政府相关部门同意，“健健”、“康康”将启程前往成都大熊猫繁育研究基地，展开下一阶段成长旅程，进一步学习环境适应技能，体验更为丰富的自然栖息环境，促进身心全面发展。

为协助“健健”和“康康”适应陆路及航空运输环境，养护团队早前开展模拟训练，包括模拟运输过程中的摇晃与声响，让它们逐步熟悉相关情境。

此外，由成都大熊猫繁育研究基地专家与澳门市政署动物养护及医疗人员组成的联合团队，持续跟进它们的身体状况，并就采食偏好、性格特质、生活习性及日常训练等资讯沟通与衔接，务求让成都方面尽早掌握饲养数据与实际需求，协助它们顺利适应新环境。

为满足动物出入境检疫规定，市政署动物养护及医疗团队将联同成都专家，自10月9日起为“健健”和“康康”隔离检疫，期间将实施传染病筛检、驱虫、血常规检测等多项健康检查，确保符合相关检疫要求，届时将不对外公开展示。澳门市政署呼吁公众把握机会于隔离检疫前到大熊猫馆探望。