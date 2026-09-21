中国官方通报，中共中央军委副主席张又侠、中共中央军委联合参谋部原参谋长刘振立严重违纪违法，被开除中共党籍、军籍。

据中国央视新闻报道，经中共中央、中央军委批准，中央军委纪委监委对中央政治局委员、中央军委副主席张又侠，中央军委委员、军委联合参谋部原参谋长刘振立两人立案审查调查。

中共中央政治局会议星期一（9月21日）审议并通过中央军委《关于张又侠问题审查结果和处理意见的报告》《关于刘振立问题审查结果和处理意见的报告》。

经查，张又侠、刘振立背弃初心使命、与党离心离德、丧失党性原则、逾越红线底线，严重违反政治纪律和政治规矩，搞团团伙伙，对党不忠诚不老实；严重违反组织纪律，利用职务便利为他人职务晋升等提供帮助，收受巨额钱款；严重违反廉洁纪律，违规收受礼品礼金；严重违反工作纪律，不履行全面从严治党政治责任；严重违反生活纪律，对亲属和身边工作人员失教失管。

张又侠、刘振立严重违反党的纪律，涉嫌严重职务犯罪，政治问题和经济问题交织，贪腐敛财与失职渎职并存，涉案金额特别巨大，性质极其严重，影响极为恶劣。依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央军委常务会议研究并报中共中央政治局会议审议，决定给予张又侠、刘振立开除党籍处分，终止两人中共二十大代表资格，将涉嫌犯罪问题移送军事检察机关依法审查起诉。给予两人开除党籍的处分，待召开中央委员会全体会议时予以追认。此前，中央军委已决定给予张又侠、刘振立开除军籍处分。

延伸阅读 中国全国人大常委会免除张又侠刘振立国家军委职务

中国全国人大常委会会议8月28日闭幕，决定免去张又侠的中华人民共和国中央军事委员会副主席职务，以及刘振立的国家中央军委委员职务。两人今年1月被立案审查调查后，这是官方首次正式解除他们的国家军委职务，会议没有公布接替人选。

2023年3月产生的中国国家中央军委原有七人。李尚福、苗华先后被免去委员职务，何卫东去年10月被免去副主席职务，三人随后均被开除党籍、军籍；张升民同期从委员升任副主席。

张又侠、刘振立这次去职后，国家中央军委现有公开成员只剩主席习近平与张升民。

截至8月28日，中共尚未公布张、刘两人的党籍、军籍处分，也未宣布免去张又侠的中央政治局委员、中共中央军委副主席，以及刘振立的中共二十届中央委员、中共中央军委委员等党内职务。