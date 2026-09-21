在中美元首会晤前几天，中国据悉再添购更多美国大豆，显示北京在兑现增购美国农产品承诺的诚意。

彭博社星期一（9月21日）引述知情经销商透露，中国国企上周较迟时候至少订购了四批约26万吨的美国大豆。这些大豆主要拟于12月和明年1月从美国西北太平洋地区和墨西哥湾装船。

彭博社上周引述知情人士称，中国国有贸易商本月初订购了至少100万吨美国大豆。这使得本销售季中国采购美国大豆的总量接近1300万吨，超过华盛顿所称北京承诺截至2028年、每年采购2500万吨目标的一半。

这是中美两国去年10月在韩国峰会上达成的更广泛贸易休战协议的一部分。除大豆外，北京还承诺每年至少购买170亿美元（216亿新元）的美国农产品，但小麦和玉米等其他主要农产品的大量采购尚未落实。

美国总统特朗普预计将于星期四（9月24日）与中国国家主席习近平举行会晤。中国官方星期一宣布，习近平应特朗普邀请，在9月23日至25日对美国进行国事访问。这是两人今年的第二次面对面会晤。特朗普今年5月访华，在习近平进行首次习特会。

在中美元首二次峰会召开前，美国财政部长贝森特与中国国务院副总理何立峰当地时间星期天（9月20日）在纽约会晤，就经贸投资、关键矿产及人工智能（AI）等核心议题进行磋商，为来临星期四举行的中美元首峰会铺路。