湖南省邵阳县警方被曝对上海一企业负责人郑帅“远洋捕捞”，办案人员向郑帅提及“县财政困难”，并将涉案款项与解决当地财政问题相联系，引起舆论哗然。涉事官员去年已被免职。

随着郑帅据报至今仍被羁押，部分涉案资金被转入当地财政局非税收入账户等信息的披露，这起案件再度受到关注，引发舆论对基层“趋利性执法”进一步滑向“跨省敲诈”的质疑，相关词条星期日（9月20日）冲上微博热搜。

中国调查记者巫英蛟和刘虎上星期六（19日）在微信公众号“法与情”刊发文章，披露上海麦丝科技公司负责人郑帅2024年1月在上海虹桥机场突然被邵阳县警方带走，要求他交缴纳一亿元（人民币，下同，1900万新元）“买自由”。

文章介绍，麦丝公司主要从事电脑软件外包开发业务。2019年，与境外公司签订服务外包合同，开发一款带虚拟专用网络（VPN）功能的网络软件。办案人员要求郑帅承认涉嫌提供侵入、非法控制计算机信息系统程序、工具罪，否则将以更重的非法经营罪追究其刑事责任。

案件曝光后，中国去年3月开展治理整顿违规异地执法“远洋捕捞”专项行动。官方信息显示，涉案的邵阳县副县长、公安局长尹向锋以及公安副局长唐战雄已在去年7月被免职。

但最新文章称，郑帅目前仍被羁押，检察院两次发出《纠正违法通知书》，案件却一直处于“内部研究”状态，迟迟不判；而涉案的一亿元中，至少6480万元被转入财政局非税收入账户。目前原文已被删除。

按照中国财政部规定，罚没收入属于政府非税收入。若上述情况属实，表明部分涉案款项进入当地财政部门体系。

此前曝光的监控视频显示，唐战雄曾在酒店房间内对郑帅说，“尹县长给你定的是一个亿”，“我们县里确实财政困难，有了这笔钱可以解决很多问题”。

如今，这笔巨款的流向、6000多万元以何种名义进入当地财政、办案程序和涉案金额是否合法，以及地方政府是否存在将公权力办案作为财政创收渠道的情况，成为网络新一轮关注焦点。

香颂资本董事沈萌告诉《联合早报》，中国县级财政过去较大程度依赖土地和招商引资，但房地产下行、土地收入减少以及经济增长放缓后，基层财政收入来源收缩，财政压力加大。另一方面，一些县域权力关系和公安系统内部监督以及外部约束都相对有限，本身法治观念也较薄弱。

他说：“在这种情况下，一些地方可能产生更大驱动力，铤而走险用非正常手段去解决问题。”

北京市京都律师事务所律师林斐然受访时也说，经济比较差的区域，属地财政压力更大，确实存在这方面的动机。

他建议，将涉企经济案件的罚没收入、涉案财物处置收益上调至省级财政统一统筹，不归属当地财政，从根源上消除办案创收的动机。同时，异地查封企业账户、扣押重大经营性资产，达到一定金额须向上级机关报备，避免自审自定。