（北京综合讯）中国海南省航天旅游平台的组建工作提速，目前相关经营主体已签订合作协议，正在开展新项目谋划等前期工作。

人民财讯星期一（9月21日）报道上述消息，并指项目评估、审批等法定程序也在同步推进，报道中没有提及相关经营主体的具体信息。

报道称，在吸引和培育经营主体方面，海南省将立足海南航天旅游发展实际，统筹整合全省航天文旅现有资源，聚焦商业化项目落地、经营主体培育、文旅业态创新等重点方向。同时，将积极引导各类经营主体深度参与航天文旅产业发展，鼓励社会资本参与航天旅游相关项目投资建设。

海南正在大力推进航天旅游，其中文昌定位为“航天旅游之都”。报道也指出，海南省将持续跟踪航天旅游产业发展态势，结合产业发展实际需求，研究谋划针对性政策举措，助力文昌加快建设“世界级航天旅游目的地”。

这个最新进展是文昌这一建设目标的具体落地。据中新网此前报道，文昌市副市长毕春燕8月在发布会上说，文昌市将统筹航天、滨海、侨乡资源，推动航天文旅从“节点经济”向“综合体验经济”转型，力争到2030年打造成世界级航天旅游目的地。

海南省7月印发的《“十五五”（2026至2030年）海南国际旅游消费中心规划》提出，将依托文昌国际航天城建设，整合火箭观礼嘉年华、航天科普中心、卫星超级工厂、研学基地等资源，打造集航天博览、科普教育、科幻体验、娱乐休闲、亲子研学、观光度假于一体的航天旅游综合体。