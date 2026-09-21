中国官方通报，中化集团原副总经理冯志斌涉嫌受贿、滥用职权，被判监19年。

据中国最高人民法院官方微信公众号消息，黑龙江省大庆市中级法院星期一（9月21日）一审公开宣判中国中化集团有限公司中共原党组成员、副总经理冯志斌受贿、利用影响力受贿、国有公司人员滥用职权案，对冯志斌以受贿罪判处有期徒刑14年，并处罚金600万元（人民币，下同，114万新元），以利用影响力受贿罪判处有期徒刑八年，并处罚金100万元，以国有公司人员滥用职权罪判处有期徒刑五年，决定执行有期徒刑19年，并处罚金700万元。对冯志斌犯罪所得财物及孳息依法予以追缴，上缴国库。

法院审理查明，2003年至2022年，冯志斌利用担任中国中化集团公司副总经理、总经理助理兼投资部总经理，中国对外经济贸易信托投资有限公司董事长，中化蓝天集团有限公司董事长、总经理，中化化肥有限公司总经理，中国中化集团有限公司党组成员、副总经理等职务上的便利，为有关单位和个人在企业经营、股权收购等方面提供帮助，非法收受财物共计折合6071万余元。

2022年至2025年，冯志斌离职后利用原职权或者地位形成的便利条件，通过其他国家工作人员职务上的行为，为有关单位承揽项目提供帮助,非法收受财物共计987万余元。2011年至2012年，冯志斌身为国有公司的工作人员，徇私舞弊，滥用职权，造成国有公司严重损失，致使国家利益遭受特别重大损失。

法院认为，冯志斌的行为构成受贿罪、利用影响力受贿罪、国有公司人员滥用职权罪，且受贿、利用影响力受贿数额均特别巨大，徇私舞弊，滥用职权，致使国家利益遭受特别重大损失，均应依法惩处，并予数罪并罚。

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鉴于冯志斌受贿犯罪中有未遂情节；到案后如实供述自己罪行，主动交代办案机关尚未掌握的大部分受贿事实；认罪悔罪，积极退赃，受贿赃款赃物及孳息已全部追缴，依法可以对他从轻处罚，法庭遂作出上述判决。

公开资料显示，现年63岁的冯志斌，拥有工商管理硕士学位。1986年7月获中国人民大学哲学硕士学位后留校任教，1988年11月在中共中央组织部研究室任职，1990年代起转战企业，曾任中国机械进出口总公司企管部副总经理、人事部总经理、企发部总经理，中国通用集团公司实业公司董事、副总经理并主持工作。

2000年，冯志斌加入中化集团。2000年7月至2005年12月，冯志斌任中化集团总裁助理兼投资会主席、投资部经理。2006年1月至2018年6月，任中化集团党组成员、副总裁。

去年7月，冯志斌官宣被查，今年1月被通报开除中共党籍。通报指他丧失理想信念，背弃初心使命，私自携带有严重政治问题的书刊入境并阅看；在职工录用等工作中为他人谋取利益并收受财物；违规收受礼品，违规拥有非上市公司股份；将公权力作为谋取私利的工具，利用职务便利为他人在企业经营、股权收购等方面谋利，并非法收受巨额财物，且离职后仍利用原职务上的影响收钱敛财；徇私舞弊，滥用职权。

检察机关今年4月对冯志斌提起公诉，法院6月开庭审理此案，冯志斌当庭表示认罪悔罪。