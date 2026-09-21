中国外交部星期一（9月21日）证实，中国国家主席习近平应美国总统特朗普邀请，将于星期三至星期五（23日至25日）对美国进行国事访问。

时值中美关税休战将满一年，此前一天，中美高层代表在纽约举行长达八小时的经贸磋商，重点讨论贸易和人工智能（AI）问题，为本周在华盛顿登场的今年内“习特二会”铺平道路。

受访学者预期，中美元首华盛顿会晤可能延长去年10月在釜山达成为期一年的贸易休战，重申今年5月在北京达成的建设性战略稳定关系，推进人工智能、军事执法等领域务实合作，并敲定11月在深圳举行的“习特三会”及12月在迈阿密举行的“习特四会”。

中国外交部发言人郭嘉昆星期一在例行记者会上宣布，习近平访美三天的消息，称中美两国元首半年内实现互访，具有历史性里程碑意义。

郭嘉昆表示，习近平访问期间将同特朗普就事关中美关系，以及世界和平与发展的重大问题深入交换意见。北京并愿同华盛顿一道丰富中美建设性战略稳定关系内涵，加强对话合作，妥善管控分歧。

习近平上次访美是2023年11月，他当时赴旧金山出席亚太经合组织（APEC）峰会，并与时任美国总统拜登举行会晤。

据白宫上周发布的行程安排，习近平与夫人彭丽媛星期三将抵达位于华盛顿特区外的安德鲁斯联合基地，特朗普届时将亲自到机场迎接习近平。特朗普今年5月访华飞抵北京首都机场，当时由中国国家副主席韩正到场接机。

法新社引述特朗普星期天（20日）在专机“空军一号”上对记者表示：“我将与他（习近平）讨论几乎所有事情。”

美国财长贝森特与中国副总理何立峰，同日上午则在纽约曼哈顿的摩根大通总部举行经贸磋商。

贝森特会后评估当天的会谈“非常成功”。美方并提议建立一项称为“美中人工智能对话”的安全通报机制，以期对双方的共同目标和威胁形成共同愿景；这机制供本周习特会上审议。

新华社则形容双方会谈围绕重要经贸问题，进行“坦诚、深入、富有建设性”的交流，并就人工智能有关问题举行对话。

彭博社引述上周末履新中国贸易谈判代表的李成钢表示，磋商气氛良好，工作团队星期一（21日）还会继续工作。

美国贸易代表格里尔表示，双方正在为中美领导人成功会晤做准备，并指双方已启动贸易委员会，“为双边关系创造某种压舱石”。他还表示，非敏感商品清单可能包括来自中国的消费品和低技术商品，以及来自美国的能源、农产品和医疗产品。

彭博此前报道称，美中在商讨对各自约300亿美元（382.7亿新元）的商品互减关税，其中可能涉及美国能源和农产品。知情人士星期一透露，中国国企上周至少订购约26万吨美国大豆，表明北京在习特二会前进一步履行增购美国农产品的承诺。

新加坡南洋理工大学公共政策与全球事务副教授骆明辉接受《联合早报》采访时分析，中美上周末的经贸磋商比外界预期更为积极，长达八小时意义重大，双方并找到足够多共同领域实现互利共赢。“会谈时间这么长虽然可能意味着事情繁杂，但也显示双方强烈的政治意愿，愿意花这么多时间推动事情进展。这既体现了领导力，也反映了一些进展”。

骆明辉预期，中美在本周元首峰会上可能在人工智能领域达成“非常明确的承诺或协议”。双方也可能出台更多关于投资委员会和贸易委员会的细节，“这是一项相对容易实现的成果，让特朗普和习近平都获得一个胜利，表明有具体的进展，向全世界展示自上次峰会以来取得了进步”。

复旦大学国际问题研究院院长、美国研究中心主任吴心伯受访时研判，中美各自互减关税的商品数额范围可能超过300亿美元，“甚至500亿也是有可能的”。中国并可能扩大从美国的进口，在采购农产品的基础上，也购买更多液化天然气（LNG）、波音飞机等。放宽中国对美投资则预计进展不大，“主要原因恐怕还是美方内部仍有分歧”。

吴心伯指出，中国今年希望对美关系做到稳中有进，华盛顿会晤并可能达成四项目标，包括重申推进建设性战略稳定关系、延长中美贸易休战的协定、推进两国务实合作管控风险，以及敲定今年底多两场元首外交的意向性安排。“这几方面看成果的话，就可以看得出来它（习特二会）是不是一个比较成功的访问。”

美国消费者新闻与商业频道（CNBC）星期一引述贝森特表示，美中高级官员约两个月后将在深圳再次会晤，讨论人工智能带来的风险及相关沟通机制。

贝森特也透露，中国官员非常投入美国针对伊朗的经济施压行动。美国正与包括中国人民银行行长潘功胜在内的中国金融监管部门，就遵守美国对伊朗制裁措施进行积极磋商。

另一方面，福克斯商业台记者劳伦斯同日在X贴文说，中美双方也寻求就稀土问题达成共识，争取让两国元首宣布相关协议。彭博社引述中国海关星期天发布的数据报道，8月份中国对美出口512吨稀土磁体，较7月份下降21%。

中美关税休战将在11月10日到期。格里尔星期一在彭博电视采访中表示，美中在延长贸易休战期的条款上仍存在分歧，并指华盛顿能支持休战期再延长三至六个月，预计不会在本周宣布这项消息。

格里尔指出，中国限制稀土出口的做法引发了不确定性，美国正密切关注事态发展，因此希望采取分阶段延期的方式，以确保相关方遵守规定。他说：“现阶段就断言双方彼此完全信任，我认为有些天真。”