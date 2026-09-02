中国外交部长王毅与德国外长瓦德富尔通话时说，中欧是全面战略伙伴，不应打贸易战，也希望德国在欧盟内发挥作用，推动欧盟摒弃保护主义，坚持开放合作和对话协商。

据中国外交部官网消息，中共中央政治局委员、中国外交部长王毅星期一（9月21日）应约同德国外长瓦德富尔通电话。

王毅表示，中德是世界主要经济体和全方位战略伙伴，面对当前单边主义和逆全球化冲击，双方有必要加强战略沟通，增进彼此互信，深化务实合作，释放中德共同维护多边主义和自由贸易的积极信号，增强外界对中德关系发展的信心，也为中欧关系发展起到建设性作用。

他指出，加强中德互利合作符合双方利益，是正确的共同选择，并呼吁双方要珍惜迄今取得的进展，推动中德合作走深走实，不断取得新的成果。

王毅说，一个中国原则是中德关系的政治基础。希望德方珍惜和巩固中德互信和友好传统，恪守一个中国原则，以实际行动维护中德关系和台海和平稳定，为双方高层交往营造必要条件。

他强调，中国和欧盟是全面战略伙伴，中欧不应打贸易战。中方一贯主张双方相向而行，通过对话协商找到解决彼此关切的办法。希望德国保持理性、务实态度，在欧盟内发挥积极作用，推动欧盟坚持自由贸易，摒弃保护主义，坚持开放合作和对话协商的正道。

王毅表示，中德双方今天达成的重要共识就是坚持对话协商解决中欧经贸问题。

双方还就伊朗局势、乌克兰危机交换意见。王毅重申中方原则立场，表示中国只会做有利于和平的事情，始终致力于劝和促谈。愿继续同欧方加强沟通协调，共同作出努力。

彭博社上周引述知情人士报道，德国计划推出一套范围广泛的经济安全措施，可能包括对中国混合动力汽车加征新关税，以保护国内战略产业免受来自中国的冲击。

总理默茨领导的德国政府计划争取内阁在10月14日批准相关方案，随后寻求欧盟更广泛的支持。

德国副总理兼财政部长克林拜尔本月初在美国参与二十国集团财长会议，在参观了位于南卡罗来纳州斯帕坦堡的宝马工厂后说，德国计划在未来几周内就采取一系列措施达成一致，以应对该国认为不公平的中国贸易行为，包括可能对部分中国产品加征关税。