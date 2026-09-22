2026年中国人工智能（AI）算力城市排行榜中，北京、杭州、深圳位列前三，上海、广州、成都、南京、武汉、济南、苏州进入前10。

据中新社报道，《2026年中国人工智能计算力发展评估报告》星期一（9月21日）在北京发布。

根据《报告》，北京凭借完整的算力供给产业链、实力雄厚的模型与人工智能应用企业稳居首位；杭州依托AI创新企业集群和互联网产业基础，以及在大模型、具身智能等领域的持续发展，位居第二位；深圳作为AI服务器与算力芯片制造的重要基地，凭借深厚的算力供给产业基础，把握智能体爆发机遇，排名第三。

该报告由国际数据公司（IDC）联合浪潮信息在当天举行的AICC2026人工智能计算大会上发布。《报告》指出，智能体正在重塑算力基础设施，以乘数效应推动Token（词元）消耗激增，带动中国智能算力规模斜率大幅上调，算力跃升为与水利、电网、铁路等同等级的国家战略基础设施。

《报告》提到，智能体时代，AI基础设施正从规模扩张转向系统效率竞争。通过计算、存储、网络、数据中心、终端以及模型、调度和Token运营的全系统协同，竞争核心从“拥有多少算力”进一步转向“能够多高效地持续产出智能”。