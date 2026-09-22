中美元首峰会前夕，美国贸易代表格里尔（Jamieson Greer）透露，中国正推进落实今年5月宣布的购买200架波音飞机的承诺，但未说明中方近期是否会追加订单。

综合路透社和彭博社报道，格里尔星期一（9月21日）接受福克斯新闻访问时说，“其中约140架的订单进展良好，另外10架的订单正在拟定中。”

这批订单是波音近十年来在中国取得的首笔重大订单。美国总统特朗普今年5月曾说，中国向波音订购的飞机数量可能增至750架。

部分航空业分析师此前预期，中国可能在特习会前后追加订单，但波音首席执行官奥特伯格上周淡化了这一预期。

奥特伯格在一场投资者会议上说：“我认为，接下来订单会逐步增加。各家航空公司将按照自己的节奏，以各自希望的方式公布订单。”

他今年5月曾说，中国承诺购买的200架飞机，只是一笔潜在更大规模交易的“首批订单”。

中国国家主席习近平将于9月23日至25日对美国进行国事访问，并与特朗普举行峰会。两国官员此前对围绕人工智能（AI）、贸易和投资展开的会谈作出积极评价，释放出在峰会前稳定双边关系的意愿。

但格里尔星期一接受彭博电视访问时透露，中美对延长贸易休战的条件仍有分歧，并暗示美方可以接受延长三至六个月。

他解释，中国限制稀土出口带来不确定性，美国正密切关注相关情况，因此希望分阶段延长休战，以确保中方履行承诺。他说：“在现阶段就说我们彼此完全信任、充满信心，我认为有点天真。”

彭博社引述中国海关星期天发布的数据报道，中国8月对美出口512吨稀土磁体，较7月下降21%。