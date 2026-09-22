针对网传有一名女子被该校硕导性侵后报警未立案，重庆理工大学（简称重理工）回应称，涉案教师已离职。

重庆理工大学星期一（9月21日）在官方微信公众号上通报，近日网传廖女被该校李姓原教师性侵后报警未立案引发社会关注，校方第一时间向公安、检察部门了解情况，并组织了核查。

据通报，李男于2019年3月受聘为重理工车辆工程学院教师，2025年7月4日因个人原因提出离职申请，并于当月办结解聘手续，目前已不是该校教师，也未在该校任教。

李男与廖女发生私人纠纷，廖女报警称被李男性侵，万盛经开区公安分局经认真调查核实，认为没有犯罪事实，于2025年7月1日依法作出不予立案决定。廖女向綦江区检察院申请立案监督后，该院经审查认为，公安机关不立案决定符合法律规定，对她立案监督的申请不予支持。

据澎湃新闻此前引述重庆一公益组织副会长小雨称，她在大凉山困境儿童关爱项目一次活动中结识了李男，后者是重庆市清研理工电子科技公司总经理、重庆理工大学硕导。

小雨称，李男2025年5月20日邀她商谈公益活动项目，她6月6日到李男所在酒店房间沟通时被性侵。她在6月23日以李男强奸为由报案，警方认为二人在发生性关系前，关系超越普通朋友，未立案。

小雨提供了一份2025年7月7日李男的手写道歉信，称与小雨交流中误解了她的意愿，在未争取她同意而主动发生了性行为，为此表示道歉。

2026年1月28日，重庆市綦江区检察院立案监督审查通知书显示，结合现有证据，两人言词证据间存在无法核实的矛盾疑点，且无客观证据，无法证明强奸，公安机关的不立案决定符合法律规定，对立案监督申请不予支持。

李男曾以侵犯名誉权为由起诉小雨，要求小雨删除抖音发布的视频、公开道歉、赔偿5万元人民币（9526新元）。2026年6月法院驳回李男诉讼请求。