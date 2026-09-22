中国国家主席习近平与夫人彭丽媛将于9月23日抵达美国，展开国事访问。美国第一夫人梅拉尼娅办公室公布的接待安排包括玫瑰园阅兵、军机飞越仪式，以及国宴和茶叙。

梅拉尼娅（Melania Trump）办公室星期一（9月21日）在白宫官网公布接待行程，美国总统特朗普将于当地时间23日亲赴华盛顿特区近郊的安德鲁联合基地（Joint Base Andrews），迎接习近平与彭丽媛。

根据规划，24日（星期四）上午，特朗普与梅拉尼娅将在白宫为习近平夫妇举行国事访问欢迎仪式。仪式将在南草坪、国事层及玫瑰园举行，479名来自美军各军种的军人将参加。

迎宾仪式开始时，美军仪仗队将在白宫南车道两侧列队，延伸至陈列中美两国国旗的迎宾区域。特朗普夫妇迎接习近平夫妇时，美国陆军礼仪号角队将在南门廊奏响迎宾号乐。

随后，美国海军陆战队军乐团将在白宫国事层演奏中美两国国歌，特朗普与习近平分别致辞。

欢迎仪式还包括南草坪的致敬环节，以及玫瑰园的阅兵仪式。美国陆军礼仪号角队将在西柱廊和椭圆形柱廊屋顶列队，陆军“老卫队”横笛鼓乐队、海军陆战队无声操枪排及鼓号乐团将进行军事仪仗表演。

仪式最后将由一架B-2“幽灵”隐形轰炸机和四架F-22“猛禽”战斗机飞越上空。

欢迎仪式结束后，梅拉尼娅与彭丽媛将参观美国史密森尼学会国立亚洲艺术博物馆（Smithsonian National Museum of Asian Art），欣赏展现艺术成就与中美文化交流的馆藏作品。

香港《南华早报》报道，这将是自2017年以来，梅拉尼娅与彭丽媛首次在特习会期间共同参加为两位夫人另行安排的活动。梅拉尼娅没有陪同特朗普今年5月访问北京，但曾随他于2017年访华，当时与彭丽媛共同参加了多项活动。

24日晚间，特朗普与梅拉尼娅将在白宫北门廊迎接习近平夫妇，并在东厅举行国宴。

彭博社引述美国官员报道，预计出席国宴的商界领袖包括英伟达首席执行官黄仁勋、OpenAI首席执行官奥尔特曼（Sam Altman）、Alphabet首席执行官皮查伊（Sundar Pichai）、花旗集团首席执行官范洁恩（Jane Fraser）、亚马逊创始人贝索斯（Jeff Bezos）、特斯拉首席执行官马斯克等。

25日（星期五）上午，特朗普夫妇将再度在白宫迎接习近平夫妇，并在红厅茶叙。双方随后将前往美国国家档案馆（National Archives），参观一系列在中美关系史上具有重要意义的档案和文件。

特朗普与梅拉尼娅最后将在国家档案馆与习近平夫妇道别，结束这次国事访问。