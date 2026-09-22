中国载人航天工程副总设计师、特级航天员杨利伟表示，目前在科研中心与中国航天员一起执行任务训练的两名巴基斯坦航天员，不久后将与中国航天员一起在中国空间站飞行。

综合新华社、环球网和中新社报道，中国国务院新闻办公室星期一（9月21日）举行“新征程上的奋斗者”中外记者见面会，请航天领域代表围绕“走好新时代太空探索新长征”与中外记者见面交流。

今年5月，香港首名载荷专家黎家盈随神舟二十三号升空，并参与了香港研制“天韵相机”的科研任务。

对于如何评价香港科研人员首次由地面支持到空间站直接执行任务，杨利伟说：“来自香港的黎家盈在太空当中表现得非常优秀。神舟二十三乘组当天在太空中给地面的航天员送来了祝福。他们在上面工作非常顺利，任务也完成得非常好。这么多年来，香港和内地在载人航天方面有很多合作，比如香港的几所大学直接参与了空间站建设。”

在介绍中国航天员队伍的发展时，杨利伟说：“我们第一批航天员已经停航，第二批航天员成为中坚力量，第三批航天员日渐成熟，第四批航天员崭露头角。如今航天员不仅从飞行员中产生，还来自有关工业部门、科研院所等。”

杨利伟希望有更多的年轻人加入到中国航天员队伍，为中国航天事业贡献才智。他也寄语未来执行中国首次载人登月任务的航天员，期待他们要敬畏太空、敬畏科技、敬畏任务，把自己锻炼成一个合格的航天员，同时也要相信自己、相信团队，特别是要相信中国载人航天几十年来积累的工程力量和能力。