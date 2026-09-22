政治立场亲蓝的台湾媒体一项调查显示，53%的受访民众主张台湾“永远维持现状”，仍占多数；但主张独立者的占比从去年的25%增至32%，为近10年来第三高。

这项由台湾《联合报》开展的“两岸关系年度大调查”也显示，民众对两岸外交、军事和政治关系的评价仍偏向紧张，但对经贸和民间互动的看法相对和缓，超过六成民众支持双城论坛、扩大两岸观光及民间交流。

对于主张独立者比例上升，《联合报》星期一（9月21日）引述淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳分析，北京近年加大“反独促统”力度，加上两岸政治氛围紧绷，都可能推升台湾内部要求尽快独立的声音。

调查显示，18%的受访者主张“尽快独立”。张五岳认为，从长期民调来看，统独两端的声音往往相互刺激。当独派感受到北京加大统一力度，或台湾内部出现较明显的亲中、统一主张时，急独声音就可能上升。

北京联合大学台湾研究院院长李振广则认为，美国、日本因素及台湾内部政治环境，让倾向独立的群体更敢于表达立场。他说，尽管美国总统特朗普表示不为台独而战，但美国在台协会（AIT）处长谷立言、日本首相高市早苗的相关言行，仍可能影响这部分民众。

他将赖清德政府的两岸政策视为民意变化的主要因素，并批评民进党对大陆配偶、统派和在野党的做法，称这让部分民众不敢表达对两岸关系的真实看法。

在两岸关系的具体评价上，调查以一至十分衡量政治、军事、外交、经贸和社会五个领域：一至四分代表友好或互利，五至六分代表和缓，七至十分代表紧张或竞争。

其中，外交关系平均得分最高，为7.5分，六成受访者认为两岸外交处于高度竞争状态；军事关系为7.2分，56%认为两岸军事关系紧张；政治关系为7.1分，近五成认为两岸官方关系紧张或敌对。

张五岳指出，民众感受最深的仍是外交和军事压力。台湾邦交国数量有限，北京也经常在国际场合及与其他国家签署的公报中谈及台湾问题；军事方面，海警活动及灰色地带压力持续存在。

不过，调查并未显示民众对两岸关系的整体评价在过去一年明显恶化。五个领域的平均得分与去年相比，变化均不超过0.1分。

这项调查于8月31日至9月6日晚间进行，通过住宅电话随机抽样，成功访问1075名20岁以上台湾民众，并依性别、年龄及县市人口结构加权。在95%的置信水平下，抽样误差为正负3.0个百分点。